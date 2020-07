Rescaten un home ferit en relliscar per un barranc d'uns tres metres a Palafrugell

Els Bombers han rescatat aquest dissabte al migdia un home que havia resultat ferit en caure per un barranc d'uns tres metres a Palafrugell. Segons ha informat el cos d'emergències, han rebut un avís sobre les 12.49 hores que un home havia caigut en una zona de roques de difícil accés a Cala Marquesa. L'accidentat, ferit a la cama, ha estat immobilitzat a la llitera i se l'ha evacuat en helicòpter a una zona propera, on l'esperava l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En el dispositiu hi han participat els MAER i els GRAE de Bombers, amb barca i dues dotacions terrestres, així com Salvament Marítim, el SEM i la policia local.





I aquí, la maniobra de gruatge que els #GRAE de #bomberscat han fet aquest migdia a la Cala Marquesa de Palafrugell per rescatar un home precipitat per un penya-segat pic.twitter.com/RbFkQ3qwNS — Bombers (@bomberscat) July 25, 2020