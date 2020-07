Detingut a Palamós per conduir de forma temerària i difondre-ho per Facebook

La Policia Local de Palamós va detenir un veí de Calonge de 37 anys que diumenge al vespre els va fer anar molt de bòlit. Va circular de forma temerària pel centre de la població, anava begut i a més, va difondre els fets en directe a través de la xarxa social Facebook.

A més, també va causar danys a mobiliari urbà, terrasses i fins i tot, va posar en perill els vianants. Els agents locals l'acusen de ser el presumpte autor de diversos delictes: conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària, originar un greu risc per les persones, i abandonar el lloc d'un accident.

Tot va començar al passeig del Mar, on el conductor va accidentar-se contra un cotxe aparcat. El conductor va veure una patrulla de la Policia Local i va fugir del lloc. A partir d'aquí, va començar a circular de forma temerària per diversos carrers del centre de Palamós causant danys a mobiliari urbà i fins i tot en alguna terrassa.

El conductor temerari també va circular de forma perillosa per zones per a vianants del nucli antic i va arribar a circular en contra direcció per diversos carrers posant en perill els peatons que hi havia a la zona, que es van emportar un fort ensurt.

Finalment, la Policia Local el va poder interceptar al pàrquing de l'Arbreda i van poder comprovar que havia estat emetent en directe tota la seva fugida.

Va quedar detingut i els agents locals li van practicar la prova d'alcoholèmia i com sospitaven va donar positiu, concretament va donar una taxa de 0,69 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, prop del triple del màxim permès, que està en 0,25 mg/litre.