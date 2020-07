Mor una nena de 8 anys a la Cala d'Aiguafreda de Begur atropellada per la barca de la seva família

Una nena de 8 anys ha mort aquesta tarda a la Cala d'Aiguafreda a Begur en un dissortat accident. Segons avança Ràdio Girona, la nena ha caigut de l'embarcació de la seva família a l'aigua i la barca li ha acabat passant per sobre, provocant-li ferides irreversibles. Efectius policials i de cossos d'emergències mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets però no han pogut fer res per salvar la vida de la nena.







Emergència a #satuna #begur Arriben en pocs minuts la #policialocal @emergenciescat @semgencat amb una coordinació i rapidesa brutal! ...No sé què haurà passat, desitjo tot acabi el millor possible ?? — Sarai Cuevas (@SARAInurse) July 28, 2020