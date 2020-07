S'incendia un jacuzzi en un apartament de Platja d'Aro

Incendi en un jacuzzi d'un apartament de Platja d'Aro.

El foc s'ha declarat cap a tres quarts d'onze del matí i els Bombers han activat sis dotacions en tractar-se d'un incendi d'habitatge. L'alertant explicava que hi havia flames en una terrassa del bloc d'apartaments Nereides, que dóna al passeig marítim i al carrer Lleida.

Quan han arribat a lloc, les flames ja estaven gairebé apagades ja que el conserge de l'edifici havia utilitzat un extintor.

A dos quarts de dotze han donat per extingit el foc.

Els Bombers han comprovat que el que havia cremat era el motor del jacuzzi que hi havia a la terrassa.

En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior de l'apartament. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro també s'ha desplaçat a lloc i malgrat l'ensurt, no ha hagut de fer cap desallotjament.

A lloc també s'hi ha desplaçat el SEM, que no ha hagut d'atendre cap ferit.