Malestar a l'Estartit per la falta de boies de fondeig a tres cales del municipi

Amb malestar, indignació i sobretot, preocupació. Així és com els clubs nàutics de l'Estartit i l'Escala asseguren que estan vivint aquest estiu, per la impossibilitat de poder fondejar a les cales Pedrosa, Ferriol i Montgó, tres dels espais més visitats pels seus usuaris. I és que des del 15 de juliol passat, la Generalitat ha prohibit l'accés de les barques en aquestes cales -que formen part del Parc Natural del Montgrí- com a mesura per protegir la praderia de posidònia oceànica.

A través d'un comunicat conjunt, els dos clubs nàutics i l'Associació Nàutica Llevantina, assenyalen que entenen que es protegeixi l'espai i que no es pugui llençar l'àncora per evitar danyar més l'entorn, però critiquen que, des de l'administració, no se'ls ha ofert «cap» alternativa que els ajudi a «salvar la temporada». «Mesures dràstiques com el tancament de les cales no s'entenen. No generen més que rebuig. Ofeguen la nàutica esportiva i d'esbarjo, un dels ferms pilars de la nostra economia que genera molts llocs de treball», critiquen en el document en el qual també defensen que «no estan en contra de la prohibició» sinó de la «manca d'opcions» per aconseguir un equilibri entre la seva activitat i la protecció del medi.

Sobre les alternatives, el president del Club Nàutic Estartit, Jordi Ponjoan, puntualitza que van demanar a les administracions que s'instal·lessin boies dissuasòries on els navegants poguessin lligar les barques i fondejar sense necessitat de llençar l'àncora, un model instaurat a les illes Medes. «Ens van dir que no era possible per motius econòmics i tot i que ens vam oferir a pagar-les, ens van seguir dient que no», assegura Ponjoan, qui afegeix que la mesura ja els està suposant «pèrdues». «Els nostres usuaris escullen l'Estartit per l'entorn marí que té. Ara, la gent està enfadada i alguns opten per marxar i altres per no venir», lamenta el president del club.

Subratlla també que després del pas del temporal Gloria i de l'estat d'alarma a causa de la covid-19, la impossibilitat d'accedir a aquestes tres cales els ha «condemnat a mort», ja que «el fondeig és intrínsec a la navegació». «No es pot concebir la sortida a mar sense comptar on fondejar», asseguren des dels clubs. «Reclamem amb fermesa una rectificació d'aquestes mesures prohibitives. Cal dotar de boies de fondeig els espais a preservar», conclouen, després de recordar que des dels seus negocis fa anys que «treballen» per preservar la posidònia amb campanyes internes i col·laboracions externes. «Fins i tot vam ser guardonats amb el Premi Nacional de Medi Ambient el 2014», recalca Ponjoan.

Per la seva part, des del Departament de Territori de la Generalitat, remarquen que els clubs no els van presentar «cap proposta» amb relació a la instal·lació de boies dissuasòries.

Una solució provisional

Per tal de solucionar el malestar d'aquest sector, representants de la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat, del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, es van reunir dijous passat per intentar trobar una solució a la problemàtica. «Com a mesura provisional, es va proposar instal·lar 25 boies ecològiques repartides entre la cala Ferriol i la Pedrosa», explica l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí. Una solució que va ser acceptada per les parts assistents a la trobada, que serà costejada pel Parc Natural i que està previst que es posi en marxa la setmana que ve.

Segons el batlle, de cara al setembre està previst que se celebri una nova reunió per negociar un nou pla d'usos municipal que «compatibilitzi» la nàutica recreativa amb la protecció de la posidònia. De moment, però, des de l'Ajuntament confien que aquest estiu les 25 boies ecològiques siguin «una solució per salvar» la temporada turística.