S'incendia un jacuzzi en un apartament de Platja d'Aro

Incendi en un jacuzzi d'un apartament de Platja d'Aro. El foc es va declarar cap a tres quarts d'onze del matí i els Bombers de la Generalitat van activar sis dotacions en tractar-se d'un incendi en un habitatge.

L'alertant va explicar als Bombers que hi havia flames en una terrassa del bloc d'apartaments Nereides, que dona al passeig marítim de Platja d'Aro i al carrer Lleida.

Quan van arribar a lloc, les flames ja estaven gairebé apagades, ja que el conserge de l'edifici havia utilitzat un extintor. A dos quarts de dotze del matí van donar el foc per extingit.

Els Bombers van comprovar llavors que el que havia cremat era el motor del jacuzzi que hi havia a la terrassa. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior de l'apartament.

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro també es va desplaçar a l'edifici i malgrat l'ensurt, no es va haver de fer cap desallotjament.

Fins al bloc de pisos afectat, també s'hi va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no va haver d'atendre cap ferit.