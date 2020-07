Acusen l'Ajuntament de Sant Feliu de desobeir la Inspecció de Treball

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va criticar ahir que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols «segueix sense aplicar les mesures» dictaminades per Inspecció de Treball.

Segons assegura el sindicat en un comunicat emès ahir, Inspecció de Treball hauria requerit al consistori ganxó que «de manera immediata» adoptés les mesures específiques establertes en l'avaluació de riscos; elaborés un protocol de resolució de conflictes; integrés en els protocols els treballadors especialment sensibles i vigilés la salut després d'una baixa prolongada de l'estat psicològic dels empleats.

En el comunicat, el CSIF també assegura que «no els consta que s'hagi portat a terme cap de les mesures» establertes per Inspecció de Treball i que, per aquest motiu, ja ha presentat un escrit al consistori en el qual torna a sol·licitar que s'adoptin les mesures requerides en favor de la seguretat i salut dels seus treballadors, tal com assegura que s'està fent des del 2017.

A més, el sindicat també ha presentat un nou escrit davant de Treball sol·licitant que es procedeixi a dur a terme un nou requeriment a l'Ajuntament perquè compleixi amb els dictàmens requerits i que, en cas que ho creguin oportú, sancionar-ho i/o prendre les accions legals pertinents davant «el reiterat incompliment de les seves obligacions».

Per la seva part, l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no va voler fer declaracions respecte a aquest tema.