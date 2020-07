Aikido, a la recerca de la seguretat personal mentre surt el sol a les Illes Medes

6.15 h. El Ter Vell, l'Estartit. Un grup de valents entrena l'art marcial japonesa aikido, procedent d'alguns dels principals estils de combat del samurai. L'objectiu? Adquirir els coneixements necessaris per defensar-se, davant de qualsevol agressió, sense utilitzar la força. La meta del combat només és defensiva: bloquejar o reduir l'adversari sense destruir-lo i fer-li comprendre que l'agressivitat es pot tornar en contra seva.

Més enllà de la seguretat i la confiança que desenvolupen, la tècnica i la filosofia de l'aikido, permet treballar les articulacions i les musculatures del cos amb moviments naturals i exercir una labor que busca l'harmonia i la pau interior; recerca de la tranquil·litat a qui li va com anell al dit l'antiga desembocadura del riu Ter com a dojo -el que anomenen lloc de pràctica-. "Coincidir, alguns dies, amb la sortida del sol ens dona un aliment a l'esperit molt gran. És un espectacle fabulós que ens fa agrair cada dia el lloc on estem" ens comenta Boris Weitzmann, responsable del dojo d'aikido de Torroella de Montgrí i president de l'Associació Catalana Aikido Yoshinkan. Pel que fa a l'hora, en Boris remarca que "a les sis del matí la ment està neta i el cap més receptiu. L'aprenentatge a aquella hora és molt més gran".

El dogui, que és la roba que es fa servir al llarg de l'entrenament, a vegades es complementa amb tres eines bàsiques: El tant?, el boken i el jo. El tant? és una arma curta similar a un punyal -ells el fan servir de fusta-, el bokken és una espasa, també de fusta, i el jo és un bastó de caminar, aquest últim està pensat especialment per a ser utilitzat com a arma de defensa per a persones d'edat avançada. L'aikido pot ser practicat a qualsevol edat, ja que els entrenaments en els quals s'adquireixen les tècniques no són una competició, sinó que és un espai de cooperació on els uns ajuden als altres a créixer i millorar, com afirma Boris.

L'aikido que practiquen és l'aikido Yoshinkan, un estil d'aikido desenvolupat després de la segona guerra mundial i que utilitzen alguns dels cossos de seguretat japonesos.

Ara com ara, mentre duri l'estiu, els dilluns, els dimecres i els divendres, podran seguir gaudint del dojo al Ter Vell, però quan el temps ja no acompanyi es desplaçaran al centre Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí. L'escola Aikido Yoshinkan, també té un altre grup que realitza entrenaments de forma regular al Pavelló Municipal Girona-Fontajau.