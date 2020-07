Dimiteix el president de la junta del Parc del Montgrí per cansament

El president de la junta rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Narcís Coll, ha dimitit després de més de sis anys ocupant el càrrec. En una carta, a la qual ha tingut accés Diari de Girona, Coll explica que està «una mica cansat» i que potser cal un president «un punt més reivindicatiu i executiu». A l'escrit, Coll exposa alguns dels motius que -assegura- l'han portat a prendre la decisió, criticant a la vegada, aspectes administratius com «la falta de recursos», «no poder contractar les persones amb els perfils que calen» o la lentitud en els tràmits. «Com a parc no acabem de fer el que, per mi ens correspon: liderar, dinamitzar, conciliar necessitats i interessos, i imposar-nos, quan hi ha diferències, amb la força del convenciment i amb consensos amplis», carrega el que ha estat president de la junta des del 17 d'abril de l'any 2014.

A l'escrit, també entona un mea culpa quan assegura que potser li «falten idees noves o trobar nous enfocaments a les existents» i quan recorda les coses que encara no s'han portat a terme com: la creació d'una associació d'amics del parc, disposar d'un equip més gran i multidisciplinar i «d'una seu digne», el pla estratègic del parc o accions de desenvolupament local sobretot amb el sector agrari, entre altres.

Finalment, i després d'un extens agraïment, Coll conclou la missiva amb el desig que tothom «es mobilitzi per un parc millor i per deixar un espai bo de veure i bo de viure, pels que hi som ara i pels que ens seguiran».