L'onatge podria haver fet caure a l'aigua la nena que va morir a Begur

La policia judicial de la Guàrdia Civil està investigant les causes de l'accident marítim que va provocar la mort aquest dimarts a la tarda d'una nena de 8 anys a Begur.

La criatura va caure de l'embarcació on estava amb la família i li va passar per sobre. Va morir a l'acte i els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-la.

De moment, no hi ha una causa clara però entre les que guanya més pes és que l'onatge podria haver fet caure la criatura a l'aigua. I és que segons fonts policials, l'embarcació amb la qual anava la família té menys de sis metres d'eslora -és molt lleugera- i a més, en el moment de l'accident es trobaven en un punt proper a la costa.

Aquestes fonts destaquen que el moviment marítim i la presència d'altres embarcacions podria haver fet caure la petita per la part de darrere de la nau. Tot i això, la investigació encara es troba en un estat molt preliminar. Un dels aspectes que està a punt de descartar-se és que hi hagués un xoc d'embarcacions i que fos el desencadenant de l'accident.

La família de la víctima estiueja a Begur, concretament tenen una casa a la zona de sa Tuna. Són de Barcelona però estiuegen a la localitat baix-empordanesa.

L'accident marítim, de fet, es va produir a la zona de sa Tuna però un cop recuperat el cos de la menor juntament amb la família, va ser traslladada a la zona d'Aiguafreda. Cap altre membre de la família va resultar ferit en el succés.

En aquest accident marítim hi van actuar la Guàrdia Civil -que va activar la policia judicial, membres del cos destinats a l'Escala i el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), el SEM i la Policia Local de Begur.