Marxa funerària policial a la Bisbal per demanar millores

Els efectius de la Policia Local de la Bisbal d'Empordà van protagonitzar dimarts al vespre una «marxa fúnebre» al ple de l'Ajuntament. Van pujar a la sala de plens tots vestits de negre i amb un taüt casolà. A la caixa s'hi podien llegir queixes i proclames. Entre aquestes hi havia «policia low cost», «promeses incomplertes» o «agents sense autoritat».

El representant del sindicat SAP-PL Sergi Fernández juntament amb la Fepol denuncien mancances en el cos policial i demanen que l'Ajuntament defineixi el model de policia. La plantilla va fer aquesta performance al ple municipal perquè, segons denuncien els sindicats, no hi ha voluntat negociadora en la Mesa General de Negociació. Tot i això, després de les queixes en el ple, diu el representant sindical, els van dir que s'asseurien a parlar. Segons l'Ajuntament, la trobada està prevista per al pròxim mes de setembre.

Sergi Fernández va ser l'encarregat de difondre les queixes i les demandes a l'Ajuntament. Com explicava ahir el representant sindical, entre les més destacades hi ha que l'equip de govern «no té cap projecte policial i de seguretat ciutadana». Un altre aspecte que deriva d'això és que segons la seva opinió «no existeix una escala jeràrquica adient i ara hi ha dos caporals que fan funcions de cap accidental». Es dona el cas que l'actual cap està de baixa i es jubila aquest agost.

Per a Fernández, a la Policia Local de la Bisbal hi ha també un problema de nombre d'efectius. Actualment hi ha cinc funcionaris i 10 interins. Aquests últims, denuncia, «no han rebut formació al ISPC i n'hi ha que hi treballen fa 15 anys al cos». Entre les queixes també n'hi ha de caire econòmic, l'Ajuntament deu, segons SAP-PL, entre 500 i 700 euros per endarreriments en les nòmines . Fernández remarca que s'ha reclamat al consistori i que els diu que «Recursos Humans no té personal suficient» per solucionar-ho.

Per la seva part, i també en el ple, el grup Tots per la Bisbal va demanar a l'equip de govern (ERC-CUP-ECP) la creació d'una comissió amb tots els grups polítics per establir el model de Policia Local per al municipi. «Cal establir un model clar que vagi més enllà d'un mandat i d'un equip de govern», va dir el regidor Xavier Dilmé.