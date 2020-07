Càritas busca voluntaris pel Centre de Distribució d'Aliments de Torroella de Montgrí

El Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) fa una crida per buscar nous voluntaris per donar resposta a l'increment d'usuaris de les darreres setmanes. En concret, des de Càritas i l'Ajuntament han vist com en els darrers dies ha crescut un 20% el nombre de persones que anaven a buscar aliments, ja que s'han vist afectats per la crisi provocada per la pandèmia. Des del consistori remarquen que bona part de les noves famílies que necessiten ajuda mai abans havien hagut de recórrer al CDA. A més, l'Ajuntament dona per fet que hi haurà un increment "notable" d'usuaris un cop passi l'estiu, ja que moltes persones poden trobar-se sense feina.

Per tot plegat, des de l'Ajuntament fan una crida a qui vulgui fer de voluntari per poder atendre aquest augment de famílies necessitades. En aquest sentit, demanen que les persones que decideixin col—laborar, es posin en contacte amb Càritas Baix Ter.

D'altra banda, arran de la crisi alguns membres de l'AMPA de l'Escola Portitxol i altres voluntaris han creat una plataforma per ajudar les famílies amb infants més vulnerables de l'Estartit i cobrir les seves necessitats bàsiques. En concret, se'ls subministra roba, alimentació i material escolar.

Tanmateix, l'Entitat Municipal Descentrelitzada (EMD) de l'Estartit ha posat a disposició de la plataforma un espai per fer el repartiment de menjar, a l'antic consultori mèdic, des d'on atenen prop d'un centenar de famílies que ara no han de desplaçar-se al CDA de Torroella.

Per fer un repartiment just a les famílies, les peticions d'ajuda es centralitzen a través de Serveis Socials, que coneixen de prop la realitat d'aquestes famílies i determinen les seves necessitats. De cara a setembre, la plataforma té previst ajudar les famílies amb una recollida de material escolar.