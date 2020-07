Detenen a Platja d'Aro un camell per vendre cocaïna pel centre de la població

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un camell per traficar amb cocaïna pel centre de la població. Se sospita que l'home s'abastia de la banda desarticulada fa pocs dies a Sant Feliu de Guíxols, que estava especialitzada precisament en el narcotràfic d'aquest estupefaent.

L'arrestat és un home de 44 anys que ha acabat acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. A més de droga, els agents li van comissar diners.

Es dona el cas que la policia tenia l'ull posat des de feia temps en aquest individu perquè sospitaven que es podia dedicar a la venda de droga al municipi.

La detenció es va realitzar el dilluns a la nit al centre de Platja d'Aro. Una àrea que està tallada al trànsit arran de la crisi sanitària de la covid-19 -l'Ajuntament no permet la circulació a l'avinguda S'Agaró i la Cavall Bernat entre les cinc de la tarda i dos quarts de vuit del matí- per poder garantir la distància social.

Una patrulla de la Policia Local que circulava per la zona pels volts de dos quarts de dues de la matinada va observar dos homes amb una actitud sospitosa. Van identificar el presumpte traficant i van veure que portava una bossa. A dins hi van localitzar sis embolcalls de cocaïna i bitllets fraccionats. Posteriorment, com que coneixien el sospitós, van traslladar-se fins al vehicle que tenia aparcat en una zona propera. Li van escorcollar el vehicle i els policies locals van trobar una altra bossa que contenia més droga i diners: concretament, vuit embolcalls més.

Davant dels fets, els agents van arrestar aquest home per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Es dona el cas que és el primer cop que era arrestat i, per tant, no comptava amb antecedents policials fins ara. Se sospita que traficava amb droga de la banda desarticulada per la Policia Nacional i diverses policies locals en l'operació Corsari.