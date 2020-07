Verges Denunciat per anar amb una moto aquàtica pel riu Ter

Els Agents Rurals han denunciat un home que circulava amb una moto aquàtica pel riu Ter, dins el municipi de Verges. Segons va informar ahir el cos a través de les xarxes socials, el denunciat viatjava aigües amunt des del pont de Verges, on va ser interceptat. Aquesta activitat està prohibida per l'Agència Catalana de l'Aigua i els Rurals van comprovar que l'home no disposava de cap autorització.