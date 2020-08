Calonge actualitza el pla per recepcionar la urbanització de Mas Pere

Nou capítol de la històrica reivindicació dels veïns de la urbanització de Mas Pere de Calonge, que fa vint anys que reclamen que pugui ser recepcionada. Aquesta localització, que compta amb 700 parcel·les, es va construir als anys setanta i l'Ajuntament no la va recepcionar perquè els serveis de clavegueram, aigua, enllumenat i telefonia «no estaven com haurien d'estar», segons fonts municipals. Des d'aleshores, en múltiples ocasions els veïns han manifestat les males condicions dels carrers i la necessitat d'una actuació per part de l'Ajuntament, que mai es produïa perquè l'administració argumentava que al no tenir recepcionats els serveis, no podien actuar.

L'any 2018 l'Ajuntament va aprovar el projecte de reparcel·lació i va crear una comissió mixta per fer el seguiment del projecte d'obres i resoldre definitivament el dèficit urbanístic. El procés es va endarrerir perquè es van presentar 60 al·legacions, i al gener d'enguany el govern va confirmar que el projecte ja era ferm i que s'iniciaven els tràmits per fer la licitació. Aquesta setmana, el govern ha anunciat l'actualització del pla per recepcionar la urbanització que implica una rebaixa de 607.000 euros respecte al projecte inicial. Així, el pla de reurbanització tindrà un cost total d'11.306.522,62 euros que assumiran els 681 propietaris de Mas Pere. La rebaixa en l'import d'aquest projecte era una de les peticions per part dels veïns i veïnes d'aquesta urbanització, ja que suposarà una rebaixa també en l'import de les quotes que han de pagar els propietaris. Segons l'Ajuntament, la rebaixa s'ha aconseguit amb l'actualització de les condicions del subministrament elèctric, així com amb diversos ajustaments que no afecten substancialment el projecte inicial.

Les obres, l'any que ve

Un cop aprovada l'actualització del projecte, el següent pas és la licitació de les obres. Actualment l'Ajuntament treballa amb l'objectiu d'iniciar el procediment de licitació a partir del mes de setembre, de manera que la contractació es pugui fer durant l'últim trimestre d'aquest any i que l'execució de les obres pugui començar durant el primer trimestre de 2021.

Les obres preveuen la construcció de la xarxa d'enllumenat, de clavegueram, d'aigua i de telefonia. També es farà completament de nou la pavimentació, asfaltat, les voreres i la instal·lació de mobiliari urbà. Els 11,3 milions d'euros del cost de les obres seran finançats per les aportacions dels 681 propietaris que pagaran quotes –d'imports variables en funció de les característiques de la finca– en sis terminis cada sis mesos per finalitzar els pagaments al cap de tres anys. Una altra part serà finançada amb els 358.506,67 euros aportats per l'Entitat Urbanística de Conservació, que en el moment de la seva dissolució va traspassar el seu saldo disponible a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a les obres

L'Ajuntament ha anunciat que convocarà properament a tots els propietaris de la urbanització a una sessió informativa per poder explicar els detalls del projecte i ampliar la informació.