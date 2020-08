Illa a Palamós: l'absència de Torra no perjudicarà en el repartiment dels fons

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha lamentat l'absència del president de la Generalitat, Quim Torra, a la conferència de presidents d'aquest divendres, on es va informar del repartiment dels fons europeus per combatre la crisi del coronavirus. Illa, però, ha deixat clar que des del govern espanyol "no hi ha cap voluntat" de perjudicar cap territori en la distribució dels diners, però també ha reclamat que "tothom ha de fer la seva part de feina". El titular de Sanitat també ha volgut donar suport a les mesures que estan prenent les comunitats autònomes per evitar contagis. En aquest sentit, ha deixat clar que si es respecten aquestes mesures "la seguretat està garantida" tant pels ciutadans com pels turistes que vinguin.

Illa ha qualificat Espanya com a "destinació segura" durant la seva compareixença en unes jornades de el PSC a Palamós. Preguntat sobre les mesures i recomanacions de països com Alemanya als seus ciutadans per què no viatgin a alguns territoris espanyols, Illa ha insistit que únicament han de "respectar" els protocols que s'apliquin a la zona en què practiquin turisme.

"Si es compleixen, Espanya és una destinació segura", ha reiterat el ministre, que ha expressat igualment el seu suport a les mesures que adopten davant dels nous casos les comunitats autònomes, entre les quals ha citat la de Catalunya, perquè garanteixen la salut de residents i visitants.

Per justificar les seves consideracions, el ministre ha donat dades com que més del 70 per cent dels brots són de menys de deu persones o que el 60 % dels que donen positiu són asimptomàtics.

"Estem en un escenari de control", ha indicat Salvador Illa, qui ha destacat que les xifres responen a un "esforç de detecció precoç".

Pel que fa a les restriccions, que a Catalunya han estat rebutjades pels tribunals pel que fa al tancament a mitjanit de bars i terrasses, Illa ha assenyalat que estan "donant el seu resultat".

Com a exemple, ha destacat que hi ha "un percentatge molt alt vinculat a l'oci nocturn i, per això, cal prendre mesures" que ell dóna suport.

El ministre ha fet una crida "a la ciutadania a no tenir por delvirus, però a tenir-li respecte", després del que s'ha referit a la Conferència de Presidents d'aquest divendres i ha assegurat que, malgrat l'absència del president català, Quim Torra, "no hi ha voluntat del Govern d'Espanya de perjudicar ningú, però tothom ha de fer la seva feina".

Salvador Illa ha considerat que "cadascú pren les seves decisions", encara que ha precisat que la cita va ser "fructífera" en un exercici compartit de "cogovern" aplicat als fons europeus.

El titular de Sanitat ha deixat finalment un missatge positiu a l'assenyalar que "la pressió hospitalària segueix en nivells baixos" i que les 50.000 proves PCR que es realitzen diàriament en dies laborables són "moltíssimes".

L'edat mitjana dels nous casos l'ha situat en 45 anys "i són molt més lleus", ha indicat el ministre, que també veu controlats els ports i aeroports com a possibles focus d'entrada de virus.

Tampoc li preocupa al ministre la situació amb els immigrants, ja que hi ha uns "protocols que s'estan complint" i que garanteixen que a aquestes persones que arriben a territori espanyol se'ls apliquen "les mesures que corresponen".

Com a colofó, Salvador Illa li ha demanat als joves que compleixin amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i s'ha mostrat comprensiu amb la seva situació, tot i que els ha recordat que poden transmetre la malaltia als seus familiars.

Illa ha realitzat totes aquestes declaracions durant una atenció a la premsa en el marc de les II Jornades Municipalistes que organitza el PSC, partit de què ell és Secretari d'Organització.

A Palamós, el ministre ha comparegut acompanyat pel primer secretari de la formació a Girona, Marc Lamúa, i per la portaveu a l'ajuntament de la capital de la província, Silvia Paneque.