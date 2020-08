Illa a Palamós: l'absència de Torra no perjudicarà en el repartiment dels fons

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha lamentat l'absència del president de la Generalitat, Quim Torra, a la conferència de presidents d'aquest divendres, on es va informar del repartiment dels fons europeus per combatre la crisi del coronavirus. Illa, però, ha deixat clar que des del govern espanyol "no hi ha cap voluntat" de perjudicar cap territori en la distribució dels diners, però també ha reclamat que "tothom ha de fer la seva part de feina". El titular de Sanitat també ha volgut donar suport a les mesures que estan prenent les comunitats autònomes per evitar contagis. En aquest sentit, ha deixat clar que si es respecten aquestes mesures "la seguretat està garantida" tant pels ciutadans com pels turistes que vinguin.