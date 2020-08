Calonge crea tres rutes submarines per descobrir l'ecosistema marí

Es pot fer un circuit curt o un de llarg per a nedadors experts.

Es pot fer un circuit curt o un de llarg per a nedadors experts. aj de calonge

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha creat, aquest estiu, tres itineraris submarins amb l'objectiu de poder conèixer les interioritats i l'entorn marí del municipi. Segons va informar el consistori, es tracta de tres rutes aquàtiques que parteixen des de Torre Valentina, de cala Cristus i de la platja de Ses Torretes. Cadascun dels itineraris ofereix dues opcions: un circuit més curt pensat per a tots els públics i un de més llarg, apte per a millors nedadors.

En el cas de Torre Valentina, la ruta més curta és un recorregut de 850 metres i passa per zones com la Roca Grossa i la Roca dels Musclos. Pel que fa a l'itinerari més llarg, d'un quilòmetre i mig, també permet descobrir aquestes dues zones, i Roques Planes.

D'altra banda, les dues rutes que surten de la cala Cristus tenen una distància de 600 metres i 1.200 metres, respectivament. Pel que fa a la primera, es passa per la zona de la Roca del Paller i l'Illa Roja i, en el cas de la més extensa, també es fa un recorregut per Roques Planes i la Roca de Ses Gavines.

El darrer itinerari parteix de la platja de Ses Torretes, amb rutes de 700 metres i d'1,15 quilòmetres, respectivament. La ruta més curta passa pel cap de Penyes Blanques i per la platjeta de Cap Roig, mentre que la més llarga també permet descobrir l'entorn dels niells de fora del Cap Roig. Entre els animals i plantes marines que es podran anar veient mentre es fa l'itinerari submarí, hi ha la juliola, el fadrí, el llavió, la salpa, el peix aranya, la llisa, l'oblada, l'esponja catedral, l'estrella vermella, la sèpia o el pop, mentre que de plantes hi abunda la posidònia o el pèl sauper.



Consells i recomanacions

Per poder fer aquestes rutes, cal tenir presents un seguit de consells i recomanacions a seguir: cal anar acompanyat, valorar l'estat del mar i de l'aigua, ser coneixedors dels propis límits, i trucar al 112 en cas d'emergència. En relació amb el material, es recomana dur màscara, tub i aletes, boia de senyalització, protecció tèrmica i solar i, si s'escau, càmera de fotos subaquàtica.