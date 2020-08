El TSJC dona fins dimecres vinent a la Generalitat perquè designi un responsable del buidatge de l'abocador de Vacamorta

Nou cop judicial a la Generalitat en relació a l'abocador de Vacamorta (Baix Empordà). Després que el Suprem dictaminés que s'havia de buidar, ara és el TSJC qui dona de termini fins el dimecres 5 d'agost a la Generalitat per tal que designi un responsable de dur a terme la sentència de l'alt tribunal, i en cas que no ho faci, serà el propi conseller de Territori, Damià Calvet, qui haurà d'assumir-ne les tasques.

En la interlocutòria, el TSJC repassa els recursos que hi ha anat havent durant aquests darrers anys, amb relació a les pròrrogues que s'han denegat de manera reiterada. En aquest sentit, els magistrats consideren que seria "ociosa" qualsevol discussió respecte els terminis, ja que la sentència és d'una "meridiana claredat".

Per això, en la interlocutòria dictada el passat dimecres dona cinc dies per tal que el Govern designi la persona encarregada de dur a terme el buidatge, i que en reporti periòdicament els treballs. Una resolució que satisfà els ajuntaments de Cruïlles i la Bisbal d'Empordà, els dos més implicats per la presència de l'abocador, juntament amb Corçà..

En aquest sentit, els alcaldes de la Bisbal i Cruïlles han deixat clara la seva posició i reclamen que "es compleixi la sentència". De fet, dimarts passat es va celebrar un ple ordinari a l'Ajuntament de la Bisbal on es va votar una moció a favor del buidatge de l'abocador i que va tirar endavant per unanimitat.

El batlle bisbalenc, Enric Marquès, considera "obvi" la necessitat de designar una persona que lideri el procés de buidatge de l'abocador i exigeix que s'incorpori l'Ajuntament de la Bisbal a la comissió de seguiment. "Ho tenim a 1.000 metres del nostre municipi, és evident que en som part afectada", assenyala.

Per altra banda, el seu homòleg de Cruïlles, Dani Encinas, considera que la resolució és una "bona notícia" i demana que no es demori més el procés. "Nosaltres només reclamem que es faci efectiva la sentència i que ens expliquin com ho pensen fer", detalla el batlle.

No faran informes mediambientals

En els darrers dies, alguns ajuntaments de la zona entre els que hi ha la Bisbal i Cruïlles han rebut una notificació per part del Departament de Territori per tal que facin informes mediambientals d'una proposta de buidatge. Tant Encinas com Marquès ha deixat clar que ells no ho faran perquè no tenen "capacitat tècnica" per fer-ho.

Des de la Plataforma d'Afectats per l'Abocador de Cruïlles (PAAC) consideren que la Generalitat només té la intenció de "demorar el buidatge", i per això envia aquestes missives reclamant els informes. La portaveu de l'entitat, Montse Tena, lamenta l'estratègia de Territori, ja que de moment "no han tret ni un residu". A més, des de l'entitat temen que la intenció de Territori sigui reobrir de nou d'aquí uns anys l'abocador.

Tena també denuncia que durant anys els diferents consellers que hi ha hagut "s'han anat passant la patata calenta" per evitar ser ells qui hagués de fer efectiu el buidatge de l'abocador. "Trobem imprescindible la determinació dels tribunals, perquè no podem oblidar que s'ha construït il·legalment un abocador de 2,7 milions de tones de residus que encara són allà", assenyala.

Ara la preocupació dels veïns i de l'alcalde és saber on aniran a parar els residus que s'extreguin de Vacamorta. En aquest sentit, tant ajuntaments com plataforma reclamen "un pla" per part de la Generalitat per fer efectiu el buidatge "amb garanties".