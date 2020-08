Instal·lades 25 boies de fondeig a les cales Ferriola i Pedrosa de Torroella

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter va iniciar, a finals de la setmana passada, la instal·lació d'unes 25 boies de fondeig a les cales Ferriola i Pedrosa de Torroella de Montgrí. Des del 15 de juliol passat, l'accés de les barques en aquests paratges està prohibit per la Generalitat com a mesura per protegir la praderia de posidònia oceànica.

Una prohibició que va generar malestar i preocupació als Clubs Nàutics de l'Escala i de l'Estartit i a l'Associació Nàutica Llevantina, els quals van criticar que, des de l'administració, no se'ls havia ofert «cap» alternativa que els ajudes a «salvar una temporada turística» afectada pel Gloria i per la covid-19.

La instal·lació de les boies de fondeig va ser anunciada a Diari de Girona per l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, qui va explicar que serà costejat pel parc natural, gratuïtes per l'usuari i que es tracta d'una solució provisional. Segons va especificar el batlle, de cara al setembre està previst que se celebri una nova reunió per negociar un nou pla d'usos municipal que «compatibilitzi» la nàutica recreativa amb la protecció de la posidònia.