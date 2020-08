La Policia Local de Palamós deté un motorista per conducció temerària

La Policia Local de Palamós va detenir, dissabte passat, el conductor d'una moto per circular, de manera temerària, per diversos carrers de nucli urbà. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, els fets es van produir cap a les cinc de la tarda quan una patrulla policial va detectar dos motoristes que circulaven a gran velocitat pel passeig de les Pites, una zona reservada exclusivament per a vianants.

Segons l'emissora local, el vehicle policial va iniciar una persecució a la qual s'hi van afegir els dos motoristes de la Policia Local. Finalment, al passeig del Mar, van aconseguir interceptar una de les motocicletes, mentre que l'altra va aconseguir fugir. El motorista va ser detingut, acusat de conducció temerària, desobediència greu i resistència a l'autoritat.

Només fa una setmana, la policia de Palamós també va detenir un veí de Calonge de 37 anys per circular de forma temerària pel centre de la població, anant begut i difonent els fets en directe a través de la xarxa social Facebook. En aquella ocasió, el conductor va causar danys a mobiliari urbà, terrasses i, fins i tot, va posar en perill els vianants. En ser advertit, l'home també va fugir i els agents el van poder interceptar al pàrquing de l'Arbreda.