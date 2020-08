Retirats uns 3.500 exemplars de cranc roig de les basses de Santa Cristina

Exemplars de cranc roig retirats de les basses del coll de Can Llach de Romanyà.

Exemplars de cranc roig retirats de les basses del coll de Can Llach de Romanyà. Gerard Carbonell

Una quarantena de voluntaris van retirar, el cap de setmana passat, uns 3.500 exemplars de cranc de riu americà a dues basses del coll de Can Llach, al terme municipal de Santa Cristina d'Aro. Organitzat per la Societat Catalana d'Herpetologia i l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, amb la col·laboració del Grup de Natura Sterna, durant dos dies els voluntaris van buidar les basses, capturar crancs i van retirar els llots, ajudant a recuperar uns hàbitats aquàtics ara molt degradats per la presència d'aquesta espècie exòtica invasora.

Segons els organitzadors es van retirar més de 3.000 exemplars de cranc roig de la bassa grossa i uns 350 exemplars de la bassa petita.

Procedent d'Amèrica del Nord, el cranc roig està inclòs dins el llistat 100 de les espècies exòtiques invasores més nocives del món. Pot viure en tot tipus d'ambients aquàtics com rius, rierols, basses, llacs i embassaments, a més pot adaptar-se a zones salines i resistir a la sequera. Presenta un rang de tolerància molt ampli pel que fa a la qualitat de l'aigua i suporta baixos nivells d'oxigen dissolt, fet que li permet sobreviure en indrets on cap altre espècie ho pot fer. És omnívor, molt territorial i agressiu.