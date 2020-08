Confinen els veïns d'una urbanització per un incendi a Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi que s'ha declarat a una parcel·la propera a la carretera de Palamós. Els Bombers han rebut l'avís sobre les 15 hores i a hores d'ara hi treballen 3 mitjans aeris i fins a 26 dotacions terrestres. L'absència de vent a la zona facilita les tasques d'extinció, avisen els cossos d'emergències. Tot i això i com a mesura preventiva demanen a la població de les Bateries tancar portes i finestres i no sortir dels seus domicilis, ja que el vent porta el fum cap a la zona. També hi treballen patrulles de la Policia Local.