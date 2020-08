Evacuada una dona en estat crític després d'estar a punt d'ofegar-se a Palamós

Una dona de 88 anys va quedar ahir en estat crític després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja gran de Palamós. Els fets van passar al migdia i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

La dona va quedar inconscient dins de l'aigua i va ser rescatada per una persona que en aquell moment estava amb ella i que la va portar fins a la sorra, on va alertar els serveis d'emergències. Els fets van passar pels volts de tres quarts d'una del migdia i fins el lloc s'hi van desplaçar els socorristes de la Creu Roja, el Sistema d'Emergències Mèdiques i la Policia Local. Mentre estava a la sorra, la dona va entrar en aturada cardíaca i segons un testimoni, tres infermeres que es trobaven a la platja haurien iniciat les tasques de reanimació, que van continuar efectius de la Creu Roja primer, i el SEM, després. Passats 25 minuts de maniobres de reanimació, la dona va poder ser recuperada, segons van confirmar fonts de Protecció Civil de la Generalitat.

Posteriorment, el SEM, que va mobilitzar també l'helicòpter medicalitzat a la zona i que va obligar a desallotjar la platja, va evacuar la dona en estat crític en el mitjà aeri fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. En el moment del tancament d'aquesta edició, la dona encara estava sent atesa pel personal mèdic. En el moment de l'accident, a la platja gran de Palamós hi onejava la bandera verda i estava vigilada pel servei de socorrisme. La víctima, de 88 anys, estiueja al municipi, on hi tindria una casa.