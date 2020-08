El mirador de l'Estartit dedicat a una víctima de Germanwings estarà fet a principis del 2021

El mirador dedicat a una de les víctimes del vol 4U9525 de Germanwings, que s'ha de construir a l'Estartit, serà una realitat a principis del 2021. Així ho va avançar ahir l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, després que el passat 23 de juliol s'aprovés inicialment el projecte. «L'obra s'ha de licitar i està previst que els treballs comencin a l'octubre i durin un parell de mesos», va explicar el batlle.

Aquest monument estarà dedicat a Robert Oliver Calvo, un home de 36 anys, casat i pare de dos fills, que el 24 de març del 2015 viatjava a Düsseldorf des de Barcelona amb l'aparell de Germanwings que el copilot, Andreas Lubitz, va estavellar a Prats de Blèuna Auta, als Alps francesos.

Es tractarà d'una zona sensorial i un mirador que es construirà al final del passeig Marítim dels Griells, i més concretament, on s'acaba la zona urbanitzada i comença una zona de dunes naturals. Un espai escollit especialment per la família per ser el «preferit» de la víctima. De fet, van ser els pares de Robert Oliver Calvo els qui van contactar amb el consistori per plantejar el projecte, arran d'unes ajudes atorgades per Lufthansa -la companyia a la qual pertanyia la ja desapareguda Germanwings- a les famílies per fer memorials a les víctimes.

Amb un pressupost de 81.892,34 euros, el memorial ha estat dissenyat pel paisatgista banyolí Martirià Figueras i preveu la construcció de diversos espais on poder llegir, contemplar el paisatge o compartir el temps amb les persones estimades.



Espais on recordar i meditar

Segons el projecte, l'element central serà un espai cilíndric obert amb una cobertura que tindrà tres orificis a través dels quals entraran els rajos de llum de l'exterior i que «canviaran amb el moviment del sol i reflectiran diferents formes a terra». La coberta se sostindrà sobre una paret a través de la qual també es filtrarà la llum natural. A l'interior s'hi instal·larà un banc de fusta on qui ho desitgi podrà seure o tombar-se mentre contempla les Medes o el cel.

També es preveu la pavimentació de tot el sector del memorial -uns 250 metres quadrats- i la creació d'una rampa d'accés a la platja i d'una plataforma de fusta penjada de l'escullera. L'estructura més simbòlica, però, serà una escultura exterior formada per 15 pals metàl·lics de 25 metres d'altura que sostindran ocells -fets amb resina líquida- que surten volant dels orificis cap a les illes Medes.

Finalment, la zona també inclourà un tòtem on es recordarà les altres 148 víctimes que van morir en el sinistre aeri, es recollirà el motiu de l'obra i s'hi podrà llegir un text dedicat a en Robert fet per la seva família i un poema de l'obra Ombra de l'altre mar de Joan Margarit.