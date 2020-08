Les obres a la carretera de Monells acabaran a finals de setembre

Les obres d'ampliació de la carretera GIV-6701 que va de Monells a Madremanya acabaran entre finals de setembre i principis d'octubre. Segons va informar ahir l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els treballs van començar el febrer passat i estava previst que s'allarguessin cinc mesos.

Amb la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19 i l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol, les obres van quedar aturades. Es tracta d'una carretera de 4,5 quilòmetres que uneix la localitat baix empordanesa i la del gironès.

Executades i finançades íntegrament per la Diputació de Girona, prèviament a les actuacions també es va redactar un projecte de condicionament per tal que els treballs, a més de l'ampliació de la carretera també incorporessin una via verda lateral, destinada exclusivament als ciclistes i als vianants. La via verda se situarà al costat nord de la carretera, amb una amplada de 2,5 metres i acabada amb paviment de sauló o similar.

L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura va signar un conveni amb la Diputació de Girona per fer constar que aquest assumia el finançament íntegre de les partides corresponents a la via verda lateral.