El primer foc complicat de l'estiu, a Sant Feliu

El que inicialment semblava un petit incendi de poca importància a Sant Feliu de Guíxols, es va convertir, ahir al migdia, en el primer foc d'importància de la temporada d'estiu a Girona, no tant per la superfície arrasada sinó pel lloc on es va declarar: a tocar de la concorreguda platja de Sant Pol, molt a prop d'una zona urbanitzada.

Amb la sorra força plena de banyistes en una de les setmanes amb més activitat de l'estiu, el primer senyal d'alarma va aparèixer cap a les tres del migdia, quan una enorme i densa columna de fum va emanar de la zona de darrere de la Creu Roja de la ciutat ganxona. De la platja estant la columna de fum era ben visible; de fe, les flames cremaven a escassos 200 metres de distància de Sant Pol, i la por entre els curiosos que observaven l'incendi era que el foc pogués haver afectat alguna casa. En veure, però, que es tractava de massa forestal, molts van optar per recollir els trastos i marxar corrents.

La por i l'angoixa es van estendre ràpidament entre els veïns de la zona i els banyistes quan van aparèixer tres mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres que van atacar el foc per totes les bandes per evitar que avancés en un dia en el qual, afortunadament, no feia vent. En total es van activar 29 dotacions, algunes de les quals no van haver d'actuar. A més, per prevenció, els Bombers van demanar als veïns de la zona, i molt especialment, als de la urbanització Les Bateries, que es confinessin a casa, amb les portes i finestres ben tancades per evitar el fum causat per les flames.

0,5 hectàrees afectades

Per la seva part, Bombers de la Generalitat va informar de seguida, a través de les xarxes socials, que el foc havia començat en una parcel·la pròxima a la carretera de Palamós i que s'havia estès en una zona boscosa de difícil accés. De fet, l'incendi va ser tan aparatós que fins i tot l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, es va traslladar fins al lloc afectat per seguir en primera persona les tasques d'extinció i l'evolució de les flames. Finalment, el foc es va donar per estabilitzat cap a dos quarts de cinc de la tarda, moment en el qual una desena de dotacions es van quedar treballant a la zona per extingir-lo.

Segons Bombers, va cremar una superfície de 0,5 hectàrees -5.540 meres quadrats- de vegetació. De moment, es desconeixen les causes del foc, i s'ha obert una investigació per tal d'esclarir-les. D'altra banda, també es va haver de tallar la carretera que va de Sant Feliu de Guíxols fins a Platja d'Aro durant més de tres hores.