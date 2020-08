Mor la dona de 88 anys que es va estar a punt d'ofegar a Palamós

La dona de 88 anys que dimarts va resultar ferida crítica després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja gran de Palamós va morir la matinada de dimecres a l'hospital Josep Trueta de Girona, on estava ingressada.

Un helicòpter la va traslladar dimarts al migdia al centre sanitari gironí però la dona no va poder superar les complicacions de l'aturada cardíaca i l'episodi d'ofegament que va patir. Amb aquesta víctima mortal, ja són set les persones que han perdut la vida en una platja de la Costa Brava des de principis de temporada.

En el cas de Palamós, la dona va quedar inconscient dins de l'aigua i va ser rescatada per una persona que en aquell moment estava amb ella i que la va portar fins a la sorra, on va alertar els serveis d'emergències. Els fets van passar pels volts de tres quarts d'una del migdia i fins al lloc s'hi van desplaçar els socorristes de la Creu Roja, el SEM i la Policia Local. Mentre estava a la sorra, la dona va entrar en aturada cardíaca i després de 25 minuts de tasques de reanimació, va ser recuperada i traslladada al Trueta on va acabar morint.