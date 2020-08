Els Agents Rurals posen 10 denúncies per fer fogueres a la Gola del Ter

Els Agents Rurals van interposar la passada nit de l'1 al 2 d'agost, deu denúncies a persones que estaven fent fogueres d'esbarjo a diversos espais de la Gola del Ter, al municipi de Torroella de Montgrí. A més, segons va informar el cos a través de les xarxes socials, a les festes nocturnes fetes a la platja hi havia grans concentracions de gent que no portaven mascaretes ni complien les mesures de seguretat establertes per evitar el contagi de la covid-19. Les denúncies es van tramitar durant les inspeccions nocturnes de vigilància de focs, acampades i pesca que els Rurals porten a terme a la zona.