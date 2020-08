Els Agents Rurals apunten que l'incendi de Sant Feliu té un origen accidental

Els Agents Rurals estan investigant les causes de l'incendi forestal que aquest dimecres va destrossar mitja hectàrea de bosc a Sant Feliu de Guíxols. Fonts del cos destaquen que encara estan indagant però que una de les hipòtesis que té més pes és que el foc s'originés de forma accidental.

Els efectius del cos que es van desplaçar a l'àrea del foc van comprovar que a la zona on es va originar l'incendi forestal s'hi havien estat fent uns treballs. Hi havia uns operaris que accidentalment amb alguna maquinària podrien haver generat alguna guspira i per tant, originat el foc. Amb tot però, fonts del cos asseguren que encara no està confirmada aquesta causa i que, per tant, segueixen indagant.

Els incendis forestals amb origen accidental no són pas una raresa, ja que se n'ha produït, per exemple, arran d'un accident de trànsit, de treballs a l'agricultura, entre d'altres. Són una de les causes que origina cada any diversos incendis a Girona i arreu de Catalunya.

L'incendi de Sant Feliu de Guíxols s'ha convertit en el primer foc destacat en zona urbana de la campanya forestal d'aquest estiu. Tot i la seva aparatositat, finalment i gràcies als esforços dels efectius d'extinció d'incendis, només es va cremar mitja hectàrea -5.540 metres quadrats- de massa forestal.

El foc es va declarar cap a les tres de la tarda en una parcel·la situada a darrere la Creu Roja de Sant Feliu i a només 200 metres de la platja de Sant Pol a s'Agaró. L'enorme i densa columna de fum que van provocar les flames va generar alarma entre els banyistes que es trobaven a la platja que, en aquell moment del dia, estava plena a vessar. De fet, alguns van optar per recollir les seves coses i marxar.

Bombers de la Generalitat va activar 29 dotacions de les quals finalment n'hi van actuar una vintena de terrestres i tres mitjans aeris. La ràpida intervenció dels equips d'emergència va evitar que el foc es propagués. Tot i això, i per prevenció en tractar-se d'una zona urbana, Bombers va demanar el confinament dels veïns de la zona, i molt especialment, als de la urbanització Les Bateries. La columna de fum era tan gran que es podia veure des de diversos indrets de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro.

El foc es va donar per estabilitzat cap a dos quarts de cinc de la tarda, moment en el qual una desena de dotacions es van quedar treballant a la zona per extingir-lo.

D'altra banda, l'incendi també va obligar a tallar la carretera que va de Sant Feliu de Guíxols fins a Platja d'Aro durant més de tres hores.