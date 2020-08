Palafrugell sanciona 79 persones en dues nits per fer «botellón» a la plaja

La Policia Local de Palafrugell ha sancionat 79 persones durant les dues darreres matinades per fer botellón a diferents platges del municipi. Els agents han actuat tant a Calella de Palafrugell, com a Llafranc com a Tamariu per detectar els participants. La majoria de multes són per estar bevent alcohol en zona pública (57), tot i que també s'han imposat per anar sense mascaretes (14). A tres persones se les ha sancionat per portar droga a sobre i a cinc més per desobeir o faltar el respecte als policies. L'operatiu s'ha dut a terme durant la matinada de dimarts a dimecres i la de dimecres a dijous, arran de les queixes per part dels veïns de la localitat pels sorolls que generaven els que es concentraven en els botellons.

Des del consistori baix-empordanès recorden que aquesta pràctica està prohibida tant per l'Ordenança Municipal com per la llei de la Generalitat i adverteixen que seguiran actuant «amb contundència». Destaca que entre les 54 actes que s'han aixecat per estar fent botellón hi ha vuit menors que ja han estat lliurats als seus pares. Platges a banda, els agents també han estat patrullant i vigilant altres espais públics com places o carrers que a l'estiu estan força concorreguts per tal de controlar que no hi hagués comportaments similars.

L'Ajuntament insisteix en la importància de seguir les mesures dictades per la prevenció del coronavirus, principalment l'ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat, així com la prohibició del consum d'alcohol a la via pública. La campanya de la Policia Local es mantindrà els propers dies per tal d'evitar, sempre i quan sigui possible, el risc de contagis pel virus.



190 denúncies a Barcelona

D'altra banda, la Guàrdia Urbana ha interposat durant l'última setmana 190 denúncies per botellón a les platges de Barcelona, amb concentracions de fins i tot cent persones, tot i la prohibició, i més de 3.800 denúncies per venda ambulant no autoritzada en cinc setmanes amb el decomís de gairebé 29.000 llaunes.

El primer tinent a l'Ajuntament de Barcelona i alcalde accidental aquesta setmana, Jaume Collboni, i el cap de la Guàrdia Urbana, intendent major Pedro Velázquez, van visitar ahir el nou mòdul del Grup de Platges de la policia local de la ciutat, operatiu des del passat 22 de juny.

En una compareixença pública, Collboni i Velázquez van fer balanç de les primeres cinc setmanes en un estiu «atípic». Van mostrar la seva preocupació per les concentracions de persones a la nit en aquests espais públics en què no respecten les distàncies establertes.