Un conductor xoca amb sis cotxes aparcats a Palamós

La Policia Local de Palamós va aixecar atestat, la matinada de divendres, a un conductor que va causar danys a diversos vehicles aparcats al carrer de Josep Pla. Segons va informar ahir Ràdio Palamós , els fets es van produir al voltant de les cinc de la matinada quan, per causes que es desconeixen, el vehicle conduït per aquesta persona va topar contra sis turismes que estaven aparcats al carrer Josep Pla, situat molt a prop de la cala de la Fosca. Les topades van provocar danys de diferent consideració en cadascun dels cotxes afectats.

Segons l'emissora local, després del xoc, el conductor -un noi jove- va abandonar el seu vehicle i va marxar a peu. Una estona després, però, va tornar fins al lloc dels fets, on ja hi havia la Policia Local que el van identificar i li van notificar l'obertura de diligències.

La setmana passada, la Policia Local també va interceptar el conductor d'una moto que circulava de manera temerària per diversos carrers de nucli urbà. I a finals de juliol, van detenir un veí de Calonge de 37 anys que conduïa begut i difonent els fets en directe a través de la xarxa social Facebook.