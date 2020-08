Palafrugell prohibeix l'ús de les tovalloles per guardar espai

L'Ajuntament de Palafrugell ha prohibit utilitzar les tovalloles, bosses o para-sols per guardar espai a qualsevol de les platges del municipi. Així ho va donar a conèixer ahir el consistori a través d'un ban municipal, en el qual s'especifica també que els estris de ban que estiguin més de trenta minuts a la sorra o dins la zona de bany sense la persona propietària serà requisada i custodiada. Posteriorment podrà ser recuperada.

Aquesta és la solució que ha trobat l'Ajuntament per posar fi a aquesta pràctica en un estiu marcat per les restriccions d'aforament de les platges a causa de la covid-19. «Aquesta nova normativa sorgeix per evitar problemàtiques com les que han sorgit en els darrers dies, quan alguns banyistes ocupaven espai durant molta estona sense ser a la platja», va explicar ahir l'alcalde, Josep Piferrer, qui va afegir que l'objectiu de la prohibició és «garantir i limitar» l'ús privat de l'espai públic i assegurar una rotació efectiva, «per tal que el màxim de gent pugui gaudir de les platges del municipi» que inclouen les de Llafranc, Calella i Tamariu.

La normativa va entrar en vigor ahir, i està previst que es col·loquin panells informatius a totes les platges. A més, el consistori va recordar que també s'han aplicat altres mesures per prevenir la propagació de la covid-19 com: la limitació d'aforament, la distància entre tovalloles i l'ús de mascareta. A part, s'ha constituït un equip d'agents cívics que controlen el seu compliment amb el suport de la Policia Local.

Les platges que compten amb el control d'accés i de les quals es pot consultar la seva disponibilitat a través d'una l'aplicació al mòbil són les següents: Tamariu, amb una capacitat per a 866 persones; Llafranc amb 1.318 places i a Calella de Palafrugell, el Canadell amb capacitat per a 639 persones; el port de Malaspina amb 80 places disponibles, la platja d'en Calau que té un total de 77 places; La platgeta amb capacitat per a 42 persones; el Port Bo, que té 35 places i finalment el Port Pelegrí que té una capacitat per a 243 persones.

Palafrugell i les seves platges són, segons un estudi de mobilitat de l'INE, un dels destins més freqüents pels ciutadans de Barcelona a l'estiu juntament amb Platja d'Aro, Calafell, El Vendrell, Blanes i Alp. De fet, des de finals de juny i durant quatre caps de setmana seguits, l'Ajuntament va haver de tancar diverses de les seves zones de bany per la gran quantitat de banyistes que hi havia i que hi volien entrar.