La Bisbal d'Empordà destinarà l'entrada dels prop de 40 actes culturals de la Festa Major a projectes socials

La Bisbal d'Empordà celebrarà la setmana que ve la seva festa major més "atípica i solidària". I és que les prop de 40 activitats que es faran del 14 al 18 d'agost tindran un preu de dos euros cadascuna, uns diners que aniran destinats íntegrament a projectes socials. En concret, se'n beneficiaran el Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Càritas, el projecte d'acompanyament de gent gran i a l'Associació del Barri del Convent. Des de l'Ajuntament destaquen la implicació de les entitats del poble, malgrat que el coronavirus ha obligat de suspendre alguns dels actes més emblemàtics com la cercavila o el correfoc. Des del consistori destaquen que es tracta d'una de les festes majors amb més actes, això sí, tots "molt controlats".

Prova d'això, és que en totes les activitats que s'ofereixen, com concerts, vermuts, exposicions o espectacles de foc, l'aforament està limitat i només s'hi pot accedir amb una entrada, que té un cost de dos euros. A més cal desinfectar l'espai després de cada acte i s'hi ha d'assistir amb mascareta. El regidor de Cultura i segon tinent d'alcaldia, Carles Puig, justifica el preu perquè volen "evitar" que hi hagués gent que agafés les entrades a molts espectacles i que després no hi anessin, com va passar, per exemple, a Palamós. "D'aquesta manera ens assegurem que hi ha un compromís per part de la persona i evitem les aglomeracions", assenyala.

A més, cal tenir en compte que en el moment en què cada persona es registra ha de deixar el seu nom, la població on viu i el número de telèfon per tal que, en cas que hi hagués un contagi, poder fer el seguiment de manera ràpida i eficaç. "Sempre vam treballar amb la possibilitat de fer la festa, però teníem molt clar que s'havia de fer limitant l'espai i controlant qui entra", explica Puig.



Uns 40 actes

El regidor de Cultura es mostra "satisfet" de poder tirar endavant la festa major, que ha qualificat de "diferent i complicada", com a conseqüència de la pandèmia. Puig també s'ha felicitat que el ritme de venda d'entrades és "bo" i es mostra "convençut" que els veïns de la Bisbal "respondran positivament" a la proposta.

Els actes se celebraran en diferents zones de la capital del Baix Empordà. La majoria de concerts se celebraran al Parc 8 de Març, on hi tocaran entre d'altres Mazoni, Miquel Abras o El Último Veneno i a la Rigotaverna, on hi haurà concerts com Cesk Freixas, Fetus, COI Montgrons o Indivendres Band, just abans que els Dracs facin el castell de focs que tancarà la festa el 18 d'agost.

A més, el 13 d'agost també hi haurà actes previs a la festa major com exposicions de ceràmica o un concert per celebrar el desè aniversari del grup local La Puça, que tocarà a la Rigotaverna.