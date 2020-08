Un jutjat autoritza un parc aquàtic flotant denegat per la Generalitat el 2016

Un jutjat de Barcelona ha reconegut que els propietaris d'un parc aquàtic flotant tenien dret a instal·lar-lo a la platja de Sant Pol l'estiu del 2016, tal com els va denegar la Generalitat. En la resolució, el jutjat contenciós administratiu 16 de Barcelona estima el recurs dels demandants assegurant que el parc no afecta l'ecosistema dunar ni la façana arquitectònica» de la platja tal com al·legava Territori per denegar el permís.

Tot el procés va començar l'any 2015, quan els propietaris d'aquest equipament aquàtic van demanar les autoritzacions pertinents per poder explotar el parc els estius fins al 2017. Van obtenir el permís de l'Ajuntament de Sant Feliu el maig d'aquell mateix any i el 26 de gener del 2016, van aconseguir un informe favorable de la Capitania General de Palamós. Els problemes van arribar dos mesos després quan la Direcció General d'Ordenació de Territori i Urbanisme els va denegar l'autorització.

Segons va al·legar Urbanisme -i recull la sentència- en el moment de concedir la concessió, el consistori ganxó no va tenir en compte que el parc de 904 metres quadrats s'instal·laria a la platja de Sant Pol i que aquest afectaria «l'ecosistema de la duna litoral» i la «façana arquitectònica de la platja» i que, per tant, tindria «un fort impacte visual en el paisatge».

Per la seva part, els propietaris defensaven la «seguretat de la instal·lació» i que aquesta no afectava «cap interès cultural o local ni cap entorn paisatgístic d'especial protecció». També denunciava que la decisió de Territori era «arbitrària» i «faltada de motiu».

Per tot plegat, i partint d'un informe pericial, el jutge exposa que la platja de Sant Pol no es troba dins la zona PEIN ni de la Xarxa 2000 i que el parc «no constitueix cap tipus de barrera visual efectiva pel litoral». A més, afegeix que tampoc queda acreditat que existeixi «afectació al fons marí», a «l'ecosistema de la duna litoral» ni a la «façana arquitectònica de la platja», motiu pel qual dona la raó als propietaris. Contra la sentència, es pot presentar recurs d'apel·lació.



Començar els tràmits de nou

Tot i això, des de l'Ajuntament recorden que es tracta d'un conflicte de fa quatre anys i que, des de llavors, el pla d'usos de les platges ha canviat. «Per instal·lar el parc aquàtic flotant haurien de tornar a fer tots els tràmits per demanar la concessió per l'estiu del 2021», va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, qui va assenyalar que és Costes de la Generalitat qui ha d'aprovar el pla d'usos de les platges.

Sobre la possibilitat de ser instal·lat a la platja de Sant Feliu, Saballs puntualitza que, a diferència de Sant Pol, no té la profunditat necessària.