Jafre es planta contra l'excés de velocitat dels cotxes que passen pel poble

«Això no és una autopista», «248 víctimes mortals a Catalunya el 2017» o «prohibit avançar en tot el tram urbà», són només alguns dels cartells amb els quals es topen els conductors que aquests dies creuen el poble de Jafre. Unes pancartes de protesta que han penjat per iniciativa pròpia els veïns i veïnes d'aquesta localitat baix-empordanesa de menys de 400 habitants, farts d'anys de viure amb la por de ser atropellats cada vegada que van a buscar l'autobús o que creuen per anar a treballar al camp.

I és que en aquesta carretera comarcal (la GI-634) on la velocitat màxima permesa és de 50 km/, els vehicles que hi passen ho acostumen a fer amb un excés de velocitat que pot arribar a ultrapasar els 100 km/h. «En aquesta carretera hem vist vehicles anar molt de pressa, avançaments il·legals i atropellaments mortals», lamenta l'alcaldessa, Nuri Berga, qui afegeix que «entén i comparteix» la indignació i la preocupació dels veïns.

A Jafre, la carretera GI-634 separa el nucli habitat d'una altra zona on també hi ha habitatges, els camps de conreu, els camins rurals i, sobretot, la parada de l'autobús per anar cap a Verges, un dels serveis més utilitzats pels habitants de la localitat. En aquest sentit, l'alcaldessa subratlla que la població local està molt envellida i que el servei de transport públic els resulta «indispensable» per anar al CAP o a fer gestions a Torroella de Montgrí. «Són persones grans que tarden a travessar amb el risc que suposa que els puguin atropellar», precisa Berga, qui puntualitza que molts d'ells «tenen por». «Hi ha un pas de vianants però no se'n fia ningú» afegeix.

Un problema que es repeteix amb els més petits del poble, que també han de travessar la via per anar a buscar l'autobús escolar cap a Verges. «Els nens i nenes de P-3 han de travessar la carretera cada dia i ens fa molta por el que pugui passar», assenyala la batllessa.

A més, aquesta carretera passa a tocar d'un grup de cases, en les quals els seus propietaris tenen greus dificultats per poder treure els cotxes dels garatges. «Els cotxes, camions o motos que passen van tan de pressa que quan veuen els cotxes que surten del garatge no tenen temps de frenar», lamenta Berga



Una llarga espera

Per això, des del consistori fa més de deu anys que lluiten per aconseguir una solució definitiva a l'excés de velocitat, ja que les emprades fins ara «no han funcionat». Una d'aquestes va consistir en la instal·lació de dos semàfors a l'entrada i a la sortida del poble l'any 2007. L'altra, a fer controls amb radars de manera puntual. «No funciona perquè els vehicles segueixen passant a gran velocitat», remarca Berga, qui recorda que l'últim accident mortal va ser el d'un veí del poble de 90 anys l'octubre del 2017.

Per això, des de l'Ajuntament s'han reunit nombroses vegades amb el Servei Territorial de Carreteres de Girona per tal de buscar solucions al problema o presentar propostes com traslladar un dels semàfors a l'altura de la parada de l'autobús o instal·lar més aparells al llarg de la carretera. «Ens diuen que hem d'esperar que arreglin tota la carretera, però ja són molts anys d'esperar. Estem cansats i creiem que no cal que hi hagi un accident gros perquè es posi una solució alternativa», carrega Berga, afegint que la situació és «desesperant».

Des del Departament de Territori de la Generalitat han confirmat a Diari de Girona que hi ha un projecte de millora en redacció, similar al que s'està executant entre Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter i «que suposarà una important millora», ja que preveu unes rotondes que faran de porta d'entrada a la travessera i significarà «millorar la seguretat viària».