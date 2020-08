Palamós Les illes Formigues i la posidònia

L'associació dels Amics de les illes Formigues ha penjat una pancarta en aquest espai per alertar que «la posidònia és font de vida i que s'ha de cuidar». Aquesta zona té una de les praderies de posidònia més important del litoral gironí. A través d'un comunicat, l'entitat assegura que la pancarta té com a objectiu «conscienciar els patrons de les embarcacions d'esbarjo» sobre la importància de vigilar on llancen les àncores, per «no arrancar les plantes de posidònia que ens asseguren un equilibri de l'ecosistema del fons marí».