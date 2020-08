Un pont sobre el Ter servirà de variant a Torroella de Montgrí

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a informació pública un estudi que projecta la construcció d'un nou pont sobre el riu Ter a Ullà (Baix Empordà). Es tracta d'un nou vial que connectarà la GI-643 amb la C-31 i això permetrà que els vehicles no hagin d'entrar al municipi de Torroella de Montgrí. La nova infraestructura comptarà amb un traçat aproximat de 2 quilòmetres, 985 metres dels quals seran un viaducte que creuarà el riu Ter. El pont tindrà un carril per cada sentit amb un separador central. A més, hi haurà un vial paral·lel per a vianants ciclistes de 3 metres d'amplada. També es preveu la construcció d'un mirador en el tram central del viaducte.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest dilluns l'anunci d'informació pública d'un estudi informatiu sobre un nou vial que unirà Ullà i Serra de Daró (Baix Empordà). Aquesta nova carretera servirà per connectar la GI-643 abans del seu creuament del Rec del Molí amb la C-31 en l'encreuament amb la GI-632.

Això permetrà donar continuïtat a la C-31 i evitar que els vehicles hagin de fer servir la travessera de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Això vol dir que, a la pràctica, aquesta nova infraestructura sobre el riu Ter serviria de variant. L'estudi apunta que la nova connexió tindria dos quilòmetres de longitud, entre ells un viaducte de 985 metres.

La carretera també tindria dos carrils per sentit amb un tercer reversible per reduir la perillositat en els avançaments. Els dos sentits de la marxa estaran dividits per una separació central. En el pont, però, hi haurà tan sols un carril per cada costat. Per altra banda, l'estudi també projecte un espai per a vianants i ciclistes de 3 metres d'amplada. Al tram central d'aquest nou pont es preveu un espai adossat en la zona de vianants que serveixi com a mirador del sud del Ter. Hi haurà bancs i una pèrgola.

A més, hi haurà aparcaments a cada costat del pont per afavorir que la gent aparqui el cotxe i vagi a peu fins al mirador. La inversió prevista és de 28 milions d'euros i s'emmarca dins del conjunt d'accions de millora de carreteres del Departament a la zona del Baix Ter.

Per a la seva connectivitat amb la resta de la xarxa viària, es preveuen dues rotondes a nivell: una rotonda de nova construcció a la GI-643, i la rotonda actualment en servei a la cruïlla entre les carreteres C-31 i GI-632.

Els estudis també analitzen una segona alternativa de traçat, que es diferencia de l'anterior en què connecta en punts diferents de la GI-643 i la C-31. Es considera que aquesta opció comporta una major afectació a les riberes del Ter.

