Denuncien la mort d'un duc electrocutat en una línia d'alta tensió a Castell d'Aro

El grup de natura Sterna ha denunciat que han trobat un exemplar de duc, una espècie protegida d'au, electrocutada en una línia d'alta tensió a Castell d'Aro (Baix Empordà). Segons el grup, l'au ha mort uns 500 metres més lluny del niu on havia nascut, ja que era un exemplar que tenia una anella d'identificació. L'au tenia tan sols quatre mesos de vida. Aquest exemplar de duc mort per electrificació se suma a les 31 aus mortes fins ara. El 40,6% d'elles ho ha fet electrocutada, mentre que el 28,1% ho fan atropellats en carreteres. Segons el grup de natura, el 77% dels polls moren abans del primer any de vida a menys de 10 km del seu niu, un fet que pels naturalistes evidencia l'alta mortalitat d'aquesta espècie protegida en el Baix Empordà.

Des del grup de natura Sterna demanen a la companyia d'Endesa que faci actuacions de millora en les línies de la zona, sobretot a la vall de Ridaura. De fet, l'entitat ecologista ha afirmat que l'empresa no ha fet cap millora en els últims 20 anys. Les torres elèctriques solen ser punts que atrauen molts ocells per descansar o també buscar noves preses per caçar.

En aus com la mida del duc (pot arribar a fer dos metres), és especialment fàcil que les aus arribin a tocat els cables electrificats amb les ales o les potes, produint la seva mort.