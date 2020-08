La festa inclou una vintena d'actes a l'aire lliure i gratuïts

La festa major de Platja d'Aro inclourà aquest any una vintena d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure. Per accedir-hi, però, en alguns casos caldrà obtenir prèviament una entrada. A més, donades les circumstàncies actuals molts dels actes tindran un aforament limitat. Les activitats infantils i les sardanes a la plaça Major tenen l'aforament limitat, però no requereixen la retirada prèvia d'entrades; en canvi les actuacions musicals a la plaça del Mil·lenari o a la zona de la Masia Bas (amb un aforament de 500 persones i seients respectant la distància de seguretat) s'han de retirar prèviament: de dilluns a divendres (9-21 h) o els caps de setmana (11-13 h i 18-21 h) al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro; i de dimarts a divendres -de l'11 al 16 d'agost- (18-21 h) o el cap de setmana 15 i 16 d'agost (11-13 h i 18-21 h) al Castell de Benedormiens de Castell d'Aro. Tot i les limitacions s'ha fet una programació molt variada per ser atractiva a tots els públics i edats i on la música i l'animació infanitl i familiar seran els protagonistes.