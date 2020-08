A Palamós els Mossos posen 111 denúncies en l'estat d'alarma

Els Mossos d'Esquadra van interposar 111 denúncies al terme municipal de Palamós durant els tres mesos de l'estat d'alarma. Les denúncies es van formular per incompliment del confinament que s'havia ordenat per frenar els contagis de la covid-19, tal com informava ahir Ràdio Palamós .

La dada la va donar el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en una resposta parlamentària a una pregunta del diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.

Així, entre el 14 de març, quan va començar l'estat d'alarma, fins al 21 de juny, data en què va finalitzar, els Mossos van instal·lar diversos controls en accessos a localitats o vies estratègiques de la demarcació de Girona. Tenien per objectiu evitar que la gent se saltés les restriccions de mobilitat, una mesura imposada per l'estat d'alarma.

Les policies locals també van establir altres controls, però en la resposta del Departament d'Interior tan sols hi consten les dades relacionades amb els Mossos d'Esquadra. Segons això, en el conjunt de les comarques gironines, la policia de la Generalitat va realitzar més de 9.000 denúncies. En el detall del municipi de Palamós, van ser un total de 111. Es tracta de la vint-i-dosena localitat gironina amb més denúncies. A Calonge i Sant Antoni n'hi va haver 76 i a Vall-llobrega, 3.