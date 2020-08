La Policia Local de Palafrugell posa més de 50 sancions en un cap de setmana per saltar-se el tancament de la platja del Golfet

La Policia Local de Palafrugell ha imposat nés de 50 sancions aquest cap de setmana a totes aquelles persones que han accedit a la platja del Golfet, tot i estar tancada.

Aquest fet també comportar un perill i un risc per a totes aquelles persones que hi accedeixen enfilant-se per les roques i per espais de gran dificultat on poden prendre mal.

Per aquest motiu, des de l'Ajuntament en un comunicat també es demana tenir sentit comú i evitar actituds incíviques, per això reitera als usuaris el fet de no acostar-se als espais on s'avisa del perill o s'insta a no accedir-hi d'una forma clara i contundent.

Actualment la platja està tancada a causa de les obres per arreglar els desperfectes causats pel temporal Gloria al penya-segat del Golfet i que a hores d'ara ja estan en la seva fase final. I així ho indica tota la senyalització que s'ha instal·lat en arribar al principal punt d'accés a la platja.

L'Ajuntament de Palafrugell segueix denunciant l'actitud incívica de gent que eludeix la senyalització instal·lada i decideix accedir a la platja malgrat la perillositat que això comporta.



1.000 desallotjats el juliol

Cal destacar que a principi del mes de juliol ja van ser més de mil persones les que van estar desallotjades de la platja del Golfet, a Calella de Palafrugell. La prohibició continua i a l'accés s'han instal·lat més informació sobre el perill d'esllavissades i de caiguda de roques, però l'actitud incívica de moltes persones continua i a la platja s'hi segueix acostant gent.

La presència de la Policia Local ara per ara és constant i no dubtaran a seguir multant i sancionant a tots aquells que eludeixin els avisos i les senyalitzacions.