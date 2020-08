Un pont sobre el Ter entre la C-31 i la Serra de Daró servirà de variant de Torroella

La Generalitat ha tret a informació pública l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del nou vial de la C-31 que inclou un pont sobre del riu Ter i que ha d'evitar que els vehicles hagin de passar pel nucli urbà de Torroella. O el que és el mateix, el primer tràmit per construir el que fa anys es coneixia com la variant de Torroella.

Segons el document, Territori planteja començar el nou tram a la intersecció que uneix la C-31 (de Verges a Torroella) amb la GI-632 -coneguda popularment com «l'empalme»- i des d'allà fer el nou vial fins al lloc on coincideix el rec del Molí amb la GI-643 -que uneix Torroella amb la Serra de Daró- on s'hi construirà una rotonda.

Es tracta d'un tram de dos quilòmetres, dels quals 985 metres es recorreran per sobre del pont que travessarà el Ter. Aquest viaducte tindrà un carril per sentit i un separador central per poder realitzar avançaments. A més, inclourà un vial paral·lel per a vianants i ciclistes de tres metres d'amplada que passarà pel costat del mar, aparcaments a banda i banda, i un mirador de la plana del Baix Ter, equipat amb bancs i una pèrgola. Aquesta obra tindria un cost aproximat de més 28,4 milions d'euros.

Un projecte que, en definitiva, ha de servir per evitar les llargues cues que, sobretot durant el període estival, es formen al mig del nucli urbà de Torroella. «Estem satisfets. Aquesta era l'opció per la qual apostaven perquè és la que afecta menys metres i, per tant, també tindrà menys afectació agrícola i ecològica», va valorar ahir l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, qui va ressaltar que per al poble, aquesta carretera suposarà una «alliberació». «Ens obre noves possibilitats de turisme, ja que molta gent que passa les vacances a Pals o Palafrugell no venien per estalviar-se les cues», va remarcar Colomí, que va afegir que l'obra serà «molt positiva per a Torroella i per l'Estartit».

Sobre els terminis de l'obra, l'alcalde va assegurar que des de territori no els han «establert» però que confien en el compromís fet pel conseller Damià Calvet, segons el qual, una vegada s'iniciessin les actuacions a Medinyà, la millora de les carreteres del Baix Ter «ja no pararien fins a estar acabades». «Comptem que en cinc o sis anys, tota la carretera de la zona de Baix Ter estarà acabada», va afegir el batlle.

Aquesta, però, no és l'única opció que preveu l'estudi. Una segona alternativa planteja fer connexions en punts diferents de la GI-643 i la C-31, un fet que comportaria fer més obres i amb un cost més elevat. En total, nova carretera seria de 3,4 km, dels quals 1,8 serien de vial nou i implicaria ampliar la rotonda d'Ullà. El cost pujaria fins a més de 38 milions d'euros i suposaria una major afectació a les riberes del Ter.



El projecte de 2008, fallit

Aquesta carretera és una reivindicació històrica d'aquest territori, que fa més de deu anys, ja va viure un procés semblant a l'actual que va acabar fallit. El 2008 es va sotmetre a informació pública un altre estudi informatiu i d'impacte que definia el traçat que es coneixia com a variant de Torroella.

Aquell projecte, com ara, preveia dues alternatives: una primera que tenia un cost de 51 milions d'euros i un traçat de 7,8 quilòmetres que començava prop de la rotonda del pont del Ter, seguia fins al Mas Veí –a Gualta–, i llavors girava cap al nord fins a enllaçar amb « l'empalme», a la Tallada; i una segona que tenia un cost de 43,4 milions d'euros i 6,7 quilòmetres de recorregut passava per la riba del Ter a Torroella de Montgrí, seguia fins a la rotonda d'Ullà i la C-31. En aquell moment, els dos traçats van aixecar les protestes dels agricultors.

«Ara ningú parla de variant de Torroella perquè ja no ho és. Ara és una continuació de la C-31», va especificar Colomí.