Palafrugell posa més de 50 sancions en dos dies per accedir a la cala del Golfet

La Policia Local de Palafrugell ha imposat més de cinquanta sancions aquest cap de setmana a persones que s'han saltat la prohibició d'accés a la cala del Golfet, una de les més conegudes de la regió. Segons apunta l'Ajuntament, totes les persones que han sigut sancionades «sabien perfectament que l'accés a la platja estava tancat». El consistori apel·la al «sentit comú» i demana als banyistes que evitin comportaments de risc, com ara, enfilar-se per les roques o per espais no senyalitzats i de difícil accés.

El punt per arribar a la cala del Golfet, al qual s'accedeix a través del camí de ronda, està tallat des de fa mesos després que el pas del temporal Gloria provoqués despreniments de roques de grans dimensions del penya-segat. L'entrada consisteix en un pas que travessa les roques i dona accés a les escales que baixen fins a la platja i que actualment està barrada amb senyals i tanques. Alguns banyistes, ignorant les senyalitzacions, escalen per les roques i accedeixen a les escales malgrat el perill que això pugui comportar.



Degoteig constant

L'Ajuntament critica que tot i que fa mesos que l'accés a la cala està restringit, el degoteig d'usuaris que hi accedeixen «és constant». «Seguim denunciant l'actitud incívica de gent que eludeix la senyalització instal·lada i decideix accedir a la platja malgrat la perillositat que això comporta», apunten des del consistori en un comunicat, on afegeixen que «tot i estar extremadament prohibit, el degoteig de gent que s'hi acosta és incessant».

D'altra banda, l'Ajuntament puntualitza que a principi del mes de juliol van desallotjar més de mil persones de la platja del Golfet. Davant aquests fets, van decidir reforçar la vigilància així com els punts d'informació sobre el perill d'esllavissades i de caiguda de roques, tot i que apunten que, de moment, aquestes mesures no estan dissuadint els banyistes d'accedir a la cala.



Els treballs d'arranjament

Els treballs d'arranjament de la platja, que va quedar malmesa pel despreniment de roques durant el temporal Gloria, es van iniciar a mitjans de juliol. Les obres tenen una previsió de durada d'un mes i s'executen en dues fases: la primera fase, que segons l'Ajuntament ja ha finalitzat, consisteix a inspeccionar i retirar la malla que va quedar malmesa pels despreniments així com la retirada de les roques més inestables. La segona fase consisteix a substituir la malla malmesa per una de nova que protegeixi la cala de nous despreniments de roques. Les obres tenen un cost de 40.000 euros.



Els ecologistes, en alerta

El grup ecologista Salvem el Golfet, que treballa per preservar els espais naturals de la zona del Golfet i denuncia l'especulació urbanística de la zona, ja va denunciar l'estat de la cala a principis del mes de febrer. Aleshores, l'entitat va instar l'Ajuntament a revisar l'estat del penya-segat després del pas del temporal. De fet, l'associació creu que «el canvi climàtic portarà, amb més freqüència, episodis com els viscuts amb el temporal i tot porta a pensar que el retrocés del penya-segat del Golfet s'accelerarà», segons van declarar el passat mes de febrer. Els ecologistes també van entrar una instància a l'Ajuntament per demanar que s'estudiés si la repetició d'episodis d'aquestes característiques podien afectar els murs del polèmic xalet que hi ha construït damunt el penya-segat, a causa de la proximitat de la construcció amb el límit de la muntanya, uns fets que l'Ajuntament, de moment, encara no ha avaluat.

D'altra banda, des de l'associació també critiquen l'actitud incívica dels banyistes que se salten les indicacions assegurant que «s'hi poden trencar el coll!» i afegint que «No volem cap més rescat al Golfet!».