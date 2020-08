Salvament Marítim i els Bombers van rescatar dilluns al vespre els tripulants d'un vaixell amb una via d'aigua. L'organisme marítim va rebre l'avís pels volts d'un quart d'onze de la nit que hi havia que hi havia un vaixell amb problemes a la Cala Estreta, a Palamós. Els equips van rescatar les nou persones que anaven a bord del vaixell. Malgrat l'ensurt, cap dels ocupants va resultar ferit.