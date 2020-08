La Bisbal impulsa la festa major amb seguretat i protecció

La Bisbal d'Empordà ha decidit tirar endavant la seva festa major amb una programació especial i adoptant totes les mesures de seguretat i higiene que els nous temps requereixen. Per això totes les activitats estaran controlades amb entrades que costaran dos euros per persona. Tots els diners seran destinats a tres projectes socials que impulsa l'Area d'Acció Social de l'Ajuntament de la Bisbal: servei d'aliments gestionat per Càritas de la Bisbal, projecte de suport a la gent gran que viu sola i projecte de dinamització de l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Convent. L'excepció serà el concert de celebració dels 10 anys de La Puça, que en aquest cas valdrà 5 euros.

No s'ha volgut renunciar a la festa però està tot organitzat perque la gent pugui participar-hi amb seguretat i distància social. Durant tots aquests dies de festa hi haurà activitats al carrer, música, animació i se seguiran totes les tradicions locals.