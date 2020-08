Detecten un cas de Covid-19 en el casal d'estiu de Verges i aïllen tot un grup de 10 infants

Un dels infants del casal d'estiu de Verges (Baix Empordà) ha donat positiu per coronavirus, tot i no tenir-ne símptomes. Això ha obligat a aïllar tot el grup que anava amb l'infant i els altres 10 nens s'hauran de quedar a casa durant 14 dies. Aquest dijous al matí un equip sanitari ha fet les proves PCR a tots els membres del grup d'entre 10 i 12 anys i també els seus monitors. Ara estan a l'espera dels resultats. De tota manera, des del casal d'estiu han avançat que si alguna de les proves surt negatiu, el grup es mantindrà aïllat de forma preventiva, ja que mentre s'han fet les proves encara podrien estar incubant la malaltia i això no es veuria reflectit en els resultats del PCR.

Des del casal d'estiu han assegurat que aquest any s'han dividit els infants en diversos grups de convivència i cada un d'ells utilitza espais diferents. Això fa que no tinguin contactes entre ells i, per tant, la resta de grups podran seguir amb normalitat el casal d'estiu. En total hi ha poc més de 40 infants que van al casal d'estiu del municipi de Verges.

Segons han explicat els responsables de l'activitat a l'ACN, l'infant que ha donat positiu per coronavirus feia dies que ja no venia, tot i que mai havia mostrat cap símptoma de tenir la malaltia. Una vegada han sabut que el resultat de la prova PCR ha estat positiu, han procedit a fer-la a la resta d'integrants del seu grup.