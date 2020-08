Palafrugell concedirà ajuts a empreses amb dificultats

L'Ajuntament de Palafrugell ha obert un procés perquè les empreses afectades directament per la crisi de la covid-19 puguin demanar subvencions i ajudes de caràcter econòmic. Les empreses han de ser del municipi, i les podran sol·licitar fins al proper 30 de setembre a través de la web del consistori.

Podran demanar les ajudes aquells negocis que duguin a terme activitats econòmiques que s'hagin vist obligades al tancament o hagin tingut una reducció d'ingressos d'almenys el 75% a causa de l'estat d'alarma. També s'hi poden acollir empreses d'allotjament turístic. L'atorgament de les ajudes es fa a través de l'Institut de Promoció Econòmica.

Les empreses que hagin hagut de tancar poden optar a rebre unes ajudes de 300, ampliables a 600 euros segons el nombre de treballadors. En el cas dels allotjaments turístics, seran de 1.000 euros, i també, segons el nombre de treballadors, es pot ampliar fins a 2.500 euros. Finalment, per a les empreses que hagin vist reduïts els ingressos en un 75%, hi ha una ajuda de 200 euros, amb una variable per treballador que pot fer-la arribar a 400.