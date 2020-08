Palafrugell incorpora 9 interins a la policia local per potenciar la vigilància a les platges

La plantilla de la Policia Local de Palafrugell disposa des de principi de mes d'un total de 9 agents interins que s'incorporen al cos municipal per assumir tasques de vigilància i informació a la façana marítima i també al centre de la vila. Els agents recentment incorporats han estat contractats com a reforç per als mesos de temporada turística, per això han rebut tota la formació teòrica i pràctica a la prefectura amb policies de l'actual plantilla local.

D'altra banda, des de la policia palafrugellenca també es treballa per anar augmentant i normalitzant el tant per cent de presència femenina al cos. Per això, per primera vegada del total d'interins quasi el 50% de les incorporacions (4) són dones.

Com a pla formatiu han fet diverses hores de formació en dret penal i processal; dret policial; deontologia policial; normativa viària; policia administrativa; ordenances municipals especialment sobre neteja viària, platges, tinença d'animals i venda ambulant.

L'objectiu d'aquestes incorporacions passa per comptar amb més efectius que puguin vigilar les zones amb més afluència de vianants, així com per fer tasques de compliment de les normes d'afectació del Covid-19, el control del compliment de les ordenances municipals entre d'altres.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus