La Policia deté a Platja d'Aro un lladre que acumulava 90 detencions

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un lladre professional que acumula molts antecedents. Es tracta d'un home de 41 anys i de nacionalitat romanesa amb un currículum delictiu molt destacat: compta amb 88 detencions, 140 requeriments i 56 identificacions. El presumpte lladre resideix a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona i no s'havia detingut mai fins ara a Platja d'Aro. Els antecedents policials que té el delinqüent estan centrats en els furts i d'aquesta infracció penal n'ha fet el seu modus vivendi, asseguren fonts policials.

La detenció es va fer aquest dilluns a la tarda, quan agents de la Policia Local van rebre l'alerta que hi havia un home que sortia d'un supermercat de la carretera de Santa Cristina d'Aro amb productes acabats de robar.

Els agents el van veure carregat amb els productes al mateix carret de la compra i el van aturar. Li van localitzar diversos productes de l'establiment, pels quals no tenia cap justificant de compra. Hi havia presumptament furtat més de 800 euros en productes. La majoria, llaunes d'escopinyes (84) i de tonyina (84). Es tracta de productes que tenen un preu elevat de compra i que després els lladres especialitzats els venen al mercat negre, en aquest cas, a Barcelona.

Pertany a un grup organitzat

La sorpresa dels agents va venir quan van identificar-lo i detenir-lo per un presumpte furt. Van comprovar l'ampli historial delictiu, de detencions, requeriments i identificacions. De les 88 detencions acumulades, destaquen que majoritàriament es mou per Catalunya, ja que l'han enxampat 59 vegades. La resta d'arrestos (29) són a d'altres punts d'Espanya. Aquest home formaria part d'un grup organitzat de lladres que es desplaça a l'estiu cap a les localitats més poblades per robar en establiments comercials.

Segons van poder comprovar amb posterioritat, aquest home anava acompanyat de dues persones més. Se sospita que ambdós eren al vehicle, que ja tenien preparat per fugir un cop tinguessin el seu botí.

De moment, aquestes altres persones no s'han pogut detenir, però els agents locals ja han pogut localitzar el vehicle amb el qual es van moure. Cal recordar que les càmeres que tenen instal·lades a la població -com també en altres municipis- poden llegir matrícules i en cas que una estigui entrada en el sistema per algun tema delictiu, alerta a la policia.